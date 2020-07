Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Le condizioni di Umberto Bossi "non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno".

Lo dice all'Adnkronos Matteo Bianchi, deputato e segretario della Lega di Varese.