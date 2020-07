Caos Procure: L.Berlinguer, 'garantire indipendenza evitando lottizzazione'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "La magistratura sta attraversando tensioni drammatiche che spesso si riferiscono al fatto che è molto difficile assicurare totale indipendenza di pensiero e politica alla magistratura. Però questa è una esigenza capitale della società moderna. Bisogna sottolineare, sostenere l'assoluta indipendenza della magistratura dagli orientamenti politici".

Lo dice Luigi Berlinguer, intervistato da 'Il Riformista'.

"E quindi -aggiunge- gli organi che all'interno della magistratura si occupano delle iniziative che vengono prese devono evitare in tutti i modi non solo una lottizzazione politica della magistratura ma anche una strumentalizzazione a questo proposito. L'importante è che la giustizia sia sempre molto indipendente e che si garantisca una giustizia non influenzabile dalle diverse correnti e che non si lasci influenzare dal fatto che gli operatori di giustizia sono essere umani e cittadini democratici, pertanto con le loro opinioni politiche".