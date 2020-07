Dl Semplificazioni: Conte, 'più contrasto a illegalità ma coraggio per far correre Paese'**

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Con il decreto semplificazioni introdurremo misure volte a dare nuovo impulso agli investimenti senza far venir meno i controlli più rigorosi. Anzi, stiamo mettendo a punto controlli ancora più efficaci per assicurare maggiore trasparenza, il contrasto ancora più efficace alle infiltrazioni mafiose.

Vogliamo rafforzare i presidi di legalità ma dobbiamo essere anche coraggiosi, non possiamo pensare che per la preoccupazione di episodi e sacche di illegalità questo Paese non debba più correre". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. "Si tratta quindi -ha ribadito il premier- di un intervento che darà impulso alla ripresa su cui non è ammissibile esitare, questo è il momento del coraggio".