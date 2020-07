M5S: Crucioli, 'servono dialogo e confronto, alleanze a Regionali per prendere il meglio'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Nel Movimento c’è bisogno di dialogo e confronto vero e sollecito. Costi quel che costi". Lo chiede il senatore M5S Mattia Crucioli, intervistato dal 'Corriere della Sera', garantendo che "è impossibile per me anche solo pensare di 'passare' in qualunque altro partito".

E su possibili alleanze con il Pd alle Regionali dice: "solo se è l’occasione di prendere il meglio da ambo le parti e lasciarsi alle spalle personalismi locali".