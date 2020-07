Uil: Zingaretti, 'auguri a Bombardieri, decisivo dialogo con sindacati'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "A Pierpaolo Bombardieri vanno i nostri migliori auguri per la sua elezione a segretario generale della Uil. Il dialogo costante con i rappresentanti dei lavoratori, che abbiamo sempre favorito in questi mesi, rimane per noi un fattore decisivo per raggiungere gli obiettivi del rilancio del sistema produttivo italiano e per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo.

A Carmelo Barbagallo va un ringraziamento per il suo prezioso contributo di questi anni alla guida della Uil". Così in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.