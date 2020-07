Usa: Casellati, '4 luglio emblema di libertà e uguaglianza'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “In occasione della Festa nazionale del 4 luglio, desidero unirmi idealmente a Lei, alle istituzioni e a tutto il popolo americano nella celebrazione di una ricorrenza che, in tutto il mondo, oggi come ieri, assume una grande valenza simbolica”.

Lo scrive il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato all’ambasciatore degli Stati Uniti d'America Lewis M. Eisenberg.

“La data del 4 luglio -aggiunge la seconda carica dello Stato- è espressione non solo per gli Stati Uniti d'America, ma per tutta l'umanità, di un messaggio di valore universale: la dichiarazione di indipendenza firmata 244 anni orsono è in assoluto l’emblema della libertà ed eguaglianza. Su questi valori i padri fondatori hanno costruito una promessa e un ideale che hanno segnato profondamente il cammino della società occidentale”.

“A questo sogno, oggi messo duramente alla prova dalle difficili sfide globali in atto, dobbiamo guardare con rinnovato impegno e coraggio, consapevoli -conclude Casellati- che il benessere dei nostri cittadini come della comunità internazionale dipende dalla comune determinazione ad essere sempre fedeli interpreti di quel progetto”.