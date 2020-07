Coronavirus, in Lombardia 3 morti e 111 nuovi positivi in ultime 24 ore

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Sono tre le persone morte e positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia. Dall'inizio della pandemia i morti sono 16.700. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 36, invariate rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 233, tre in più.

I guariti e i dimessi sono 68.335, in aumento di 61 unità da ieri.

I nuovi casi di persone risultate positive al coronavirus sono 111. Di questi, si spiega dalla Regione Lombardia, 76 sono risultate positive a seguito di test sierologici e 23 sono 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati sono stati 5.855, per un totale di oltre un milione da inizio pandemia.

Sono 12 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Milano registrati nelle ultime 24 ore, di cui 9 nella città di Milano.

A Mantova, secondo i dati di Regione Lombardia, i nuovi casi sono 22 e a Cremona 23. Seguono Bergamo (+17), Brescia (+10), Como (+5), Lecco (+5), Monza e Brianza (+2) e Varese (+2). Nessun nuovo caso, invece, nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio.