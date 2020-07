Migranti: fonti, 'Porto Empedocle non è stato assegnato come porto sicuro'

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) – Il porto di Porto Empedocle (Agrigento) "non è stato assegnato alla nave Ocean Viking come Pos, cioè come porto sicuro, perché in Italia, a causa dell'emergenza Coronavirus i porti sono ancora chiusi". E' quanto spiegano fonti qualificate all'Adnkronos a proposito della nave della ong Sos Mediterranee che si trova in rada da questa mattina in attesa di potere fare sbarcare i 180 migranti a bordo, tra cui donne e minori.

Il governo ha dichiarato la chiusura dei porti con l'emergenza Covid. "Quindi anche Porto Empedocle – spiegano – è stato assegnato solo un posto dove potere mettere la nave in rada in attesa dei trasbordi sulla nave Moby Zaza".