Dl semplificazioni: Cdm approva 'salvo intese'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Alla fine il via libera è arrivato, ma 'salvo intese', come era chiaro sin dal mattino di ieri. Il dl semplificazioni ha ottenuto il disco verde del Consiglio dei ministri dopo una riunione fiume, terminata all'alba, dopo le le 4.30.

Più fonti assicurano che il 'salvo intese' -ovvero la formula adottata quando manca un testo definitivo degli articolati, che potranno essere così riveduti e corretti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale- si sia reso in realtà necessario per questioni tecniche, perché l'accordo politico sui punti più controversi sarebbe stato stretto.

Tra questi, a far tardare il Cdm prima -è iniziato con oltre due ore e mezzo di ritardo- e ad allungare la discussione poi, l'elenco delle grandi opere da sbloccare, appalti che potranno viaggiare su una 'corsia preferenziale' su ispirazione del cosiddetto 'modello Genova'.