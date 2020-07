Dl semplificazioni: Conte, 'stop attese infinite autorizzazioni, Pa deve rispondere in tempo'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Capitolo "richieste e autorizzazioni. Stop alle attese infinite, le PA devono rispondere per tempo, entro i termini previsti" ed "esporre tutte le ragioni per il non accoglimento delle richieste dei cittadini". Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando i contenuti del dl semplificazioni in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Le "amministrazioni avranno 60 giorni per dare risposte", puntualizza ancora Conte.