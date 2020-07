Ex Ilva: Conte, 'ritardo ma dossier va avanti'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Sull'ex Ilva "c'è stato un problema per l'emergenza Covid rispetto alla tabella di marcia", ma "c'è un accordo siglato a marzo, nel frattempo abbiamo individuato il partner pubblico, Invitalia, per il coinvestimento con i Mittal. Invitalia sta negoziando per dare attuazione all'accordo, Il dossier Ilva sta andando avanti con gli obiettivi occupazioni e ambientali prefissati".

Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a Palazzo Chigi.