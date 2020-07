Roma, la denuncia: "Dipendente Municipio IV positiva, nessuna sanificazione"

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Una dipendente del IV Municipio è risultata positiva al Covid ma ad oggi non sono state ancora adottate misure di sanificazione da parte del direttore Fabrizio Mazzenga né del commissario del municipio IV Virginia Raggi a tutela della salute dei dipendenti e degli utenti.

E' gravissimo, ne sono a conoscenza da ieri". La denuncia arriva da Dino Bacchetti, già presidente della commissione controllo del Municipio IV.

"Si continuano ad erogare i servizi – dice Bacchetti all’Adnkronos- come se nulla fosse accaduto e i colleghi della dipendente risultata positiva continuano a lavorare in quella stessa stanza. E' una situazione di grave irresponsabilità e di grave pericolo per la salute pubblica. Si rischia un focolaio nel Municipio IV".