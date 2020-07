Coronavirus: Conte a Sanchez, 'tragica esperienza ci ha uniti ancora di più'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Quella del Coivd "è stata una tragica esperienza che, come ha sottolineato anche Sanchez, ha unito ancor di più i nostri paesi, rafforzando la convinzione che si debba lavorare uniti e in sintonia per la rinascita delle nostre società ed economie.

Esprimo cordoglio per tutte le vittime che la pandemie ha procurato e la sofferenza generata. Conserveremo e saremo uniti nell'immagine delle bare, dei familiari sofferenti, ricordo che rimarrà nel nostro comune destino e nella storia". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa con Pedro Sanchez a Madrid.