Coronavirus: in Lombardia calo ricoveri, +673 guariti**

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – Calano i ricoverati in Lombardia per il coronavirus. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione, sono 211 i pazienti in ospedale, 18 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva i pazienti sono due in meno, per un totale di 34 persone.

Sale ancora il numero di guariti e dimessi, che diventano 69.466 (+673).

Oggi l'ospedale Papa Giovanni 23esimo di Bergamo è covid-free per la prima volta dopo 137 giorni.