Farmindustria, Landazabal (Gsk): "Conferma Scaccabarozzi testimonia lavoro prezioso"

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) – "Mi complimento con il presidente Massimo Scaccabarozzi per una riconferma che testimonia il prezioso lavoro da lui svolto alla guida della nostra Associazione di categoria". Ad affermarlo è Fabio Landazabal, presidente e amministratore delegato di Gsk Spa, nominato nel nuovo Comitato di presidenza di Farmindustria, alla cui guida è stato riconfermato il presidente uscente.

"Sono onorato di poter lavorare con la squadra di esperti del Comitato per rappresentare il contributo e l’impegno del nostro settore per la tenuta e la ripresa del sistema Paese – afferma Landazabal – Innovazione, competitività, trasparenza e collaborazione sono le qualità che Gsk esprime dal 1932 in Italia e che rendono il nostro settore un laboratorio ed un cantiere in cui costruire il futuro scientifico, industriale e sociale del Paese. Oggi ricevo questo incarico mentre a Siena si posa la prima pietra di un nuovo centro ricerche Gsk per i vaccini – conclude il manager – e leggo questa coincidenza come segnale positivo e ulteriore stimolo a lavorare con la squadra per il futuro del nostro settore e del Paese".