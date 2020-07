Mes: Conte, 'mia posizione non cambia, ideologico dire ora lo prendo o no'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Sul Mes la "mia posizione non cambia, non credo che sia corretto dire ora lo prendiamo o no. Lo dicevamo anche con Sanchez, c'è un ventaglio di strumenti non ancora attivo, ci sono ancora passaggi procedurali" affinché vengano "resi disponibili.

ORa sarebbe ideologico dire 'lo prendo, non lo prendo". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.

"Io ho già detto – aggiunge – che ci aggiorneremo costantemente sulla situazione della nostra finanza pubblica, quando avremo terminato il negoziato valuteremo ciò che conviene e ciò che non conviene, non in astratto ma concretamente. Ci metteremmo attorno a tavolo e porteremo la nostra proposta che sarà condivisa con il Parlamento, ma illustrando pro e contro i singoli strumenti.

Credo che non ci sia approccio più corretto, trasparente e utile".