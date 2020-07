Moda: Pascalizi (Permira), 'nel settore Italia continua a creare unicorni'

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – "Nel settore della moda l'Italia continua a creare dei campioni, degli unicorni", startup innovative non ancora quotate in Borsa che in breve tempo riescono a raggiungere elevate valutazioni di mercato. Lo ha detto Francesco Pascalizi, ceo di Permira Associati, partecipando a un incontro web di Aifi, l'associazione italiana del private equity e del venture capital.

Pascalizi, che ha citato i casi di Moncler e Golden Goose, ha definito il settore della moda italiana "dinamico e attrattivo".