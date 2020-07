Palermo: blitz antidroga a Ballarò, carabinieri arrestano un uomo

Palermo, 8 lug. (Adnkronos) – I Carabinieri del nucleo operativo di Piazza Verdi nel corso di un servizio antidroga, finalizzato alla repressione del traffico al dettaglio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, P.r. 56enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine.

Nel quartiere “Ballarò”, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Nunzio Nasi e hanno deciso di controllarlo. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, all’interno di un armadio in cucina, ben 37 panetti di hashish per un peso complessivo di 3,7 chili e diverso materiale per confezionamento, pesatura e taglio della droga. In camera da letto inoltre, sono stati recuperati 30 grammi di cocaina e pochi grammi di marijuana.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la droga trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale "Lorusso” -Pagliarelli- in attesa dell'udienza di convalida.