Ponte Genova: rabbia M5S, 'tenuti all'oscuro di lettera De Micheli'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – L'accusa è di non aver "tenuto il fiato sul collo su questa vicenda, che per il M5S è vitale: dovevano essere come una goccia cinese, scavare la roccia – sbotta un sottosegretario – e invece si è lasciato 'non decidere', questa è la verità".

Un'accusa che sembra emergere anche nel tweet al vetriolo del viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, finito nei mesi scorsi proprio nel mirino di Benetton: "Rinviare non significa risolvere i problemi! Il conto, salato, alla fine si paga sempre. I cittadini ci hanno eletto per #cambiare e #decidere e non per avere 'l’anime triste di coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo' #NonInMioNome #ViaIBenetton", scrive durissimo citando non a caso gli ignavi nel vestibolo dell'Inferno di Dante.

(di Ileana Sciarra)