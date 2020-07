Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Nadia Calvino? "L'Italia ritiene che sia un'ottima candidatura per l'Eurogruppo. E sono d'accordo con Sanchez: il fatto che sia una donna è un valore aggiunto. Non la voteremo per questo, ma perché è un'ottima candidatura in sé e riteniamo che se dovesse essere coronata nella presidenza farà bene, nell'interesse di tutti".

Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.