Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Sul lockdown a Bergamo, finito al centro di un'inchiesta giudiziaria, "non ho avuto richieste dalla Confindustria… L'ho letto sui giornali, non è una cosa che mi riguarda, le valutazioni sono state fatte senza ascoltare Confindustria, assolutamente no".

Lo assicura il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda del canale d'informazione spagnolo Nius.