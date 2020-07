Coronavirus: in Lombardia 35 nuovi casi nel milanese, a Mantova 15

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – In Lombardia ritorna a Milano il primato per nuovi casi per provincia, con 35 positivi risultati dai tamponi di cui 15 in città. A Bergamo sono 28, a Brescia 14, e a Mantova, dove si sono sviluppati dei focolai, oggi sono quindici.

Cinque nuovi casi invece a Cremona e sei a Monza. A Pavia sono 4, a Lecco e Como solo uno in più. Zero a Lodi, a Sondrio uno, a Varese cinque.