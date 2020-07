Coronavirus: in Lombardia giù ricoverati in terapia intensiva (-3)

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – Il bollettino Covid della Lombardia segna un passo avanti sul fronte ricoveri, che scendono ancora. I posti occupati in terapia intensiva scendono ancora e sono 31 in tutto, tre in meno di ieri. I pazienti meno gravi ricoverati in ospedale sono 201, dieci in meno di ieri.