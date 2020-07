Dl semplificazioni: Furlan, 'affidamento diretto opere ma servono controlli'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Non c'è dubbio che l'allargamento della possibilità di affidamento diretto di tante tante opere, così come prevede il decreto, non deve assolutamente far venire meno il tema dei controlli, della sicurezza ed ovviamente della trasparenza degli appalti.

Quindi noi chiederemo un rafforzamento di questi elementi". Ad affermarlo è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nella sede della Cisl di Bergamo.