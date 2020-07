Fisco: Conte, 'taglio Iva costa troppo, ipotesi legarla a cashless'**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "In Italia abbiamo un problema: la riforma più organica del fisco risale a 50 anni fa, oggi la disciplina fiscale è iniqua e inefficace. Dobbiamo intervenire per riformarla, digitalizzare tutto e riordinare tutto perché abbiamo tante contribuzioni, agevolazioni, deduzioni.

Alla fine, quando andremo a intervenire razionalizzando, potremo anche alleggerire, per quanto di ragione, la pressione fiscale". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al canale spagnolo Nius.

"In Italia c'è dibattito sull'ipotesi di abbassare l'Iva per far ripartire l'economia. La situazione è di tale incertezza che non c'è un'unica misura su cui puntare. Anche l'Iva può essere una soluzione: abbassare l'Iva è molto dispendioso – ammette il presidente del Consiglio – farlo come ha fatto temporaneamente la Germania richiede uno sforzo economico notevole.

Può servire a far ripartire i consumi. Ma l'ipotesi cui stiamo lavorando è collegare un lieve abbassamento dell'Iva, semmai temporaneo, a pagamenti digitali, per cui chi paga con moneta elettronica può beneficiare di un piccolo sconto. Questo incentiverebbe molto i pagamenti digitali con la conseguenza che potremo recuperare un'economia in parte sommersa, per cui tutti pagano le tasse, tutti pagano meno".