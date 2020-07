Ponte Genova: Huffington Post, le basi per ponte ai Benetton le ha messe Toninelli**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Le basi per il Ponte di Genova ai Benetton le ha messe Toninelli", l'allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. A rivelarlo è l''Huffington Post' che scrive che "c’è una lettera, rimasta fino ad ora riservata, che è partita dal ministero delle Infrastrutture il 5 febbraio 2019.

Ai tempi il titolare del dicastero era Danilo Toninelli, casacca M5s. In quella lettera, inviata al commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, c’è scritto che 'al termine dei lavori l’infrastruttura in questione deve ritenersi riassorbita nel rapporto concessorio vigente al momento del trasferimento'. Tradotto: una volta ultimato, il ponte va consegnato a chi è titolare della concessione autostradale. E i titolari della concessione, allora come ancora oggi, sono i Benetton.

Nella lettera c’è anche scritto che la consegna è legata a 'ogni eventuale variazione del rapporto concessorio': in caso di revoca ad Autostrade, il ponte passa al nuovo concessionario. Ma la revoca non è arrivata".