Università: tasse studenti, Tar condanna Pavia a restituire quasi 5 mln (2)

(Adnkronos) – Per Enrico Gulluni, coordinatore nazionale Udu – Unione degli Universitari, la sentenza ha una portata storica in quanto dimostra come le tasse che l’Università di Pavia chiede da anni agli studenti siano manifestamente illegittime. Se per il 2013 il TAR ha riconosciuto uno sforamento di quasi 5 milioni di euro pari a quasi il 4%, nel 2020 stimiamo che lo sforamento possa addirittura aumentare, raggiungendo il 5% e superando i 6 milioni di euro.

Certo, ora i calcoli andranno rivisti in base ai fondi emergenziali stanziati dal Dl rilancio, ma difficilmente questi saranno sufficienti per sopperire al deficit strutturale dei finanziamenti”.

L’Udu calcola che più del 50% degli atenei italiani sono fuori legge; in particolare, sono le università al Nord a violare più frequentemente e più pesantemente il limite del 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario, anche a causa di un vistoso aumento delle tasse negli ultimi anni.

Il problema è comunque trasversale e riguarda tutto il territorio nazionale.

“Serve ora una risposta più decisa- ribadisce Agutoli – da parte del governo e dalla maggioranza parlamentare. I fondi emergenziali stanziati in questi mesi non bastano per risollevare il mondo accademico che oggi si basa per 1,5 miliardi di euro sulla contribuzione studentesca: importi nati per contribuire solo in minima parte al finanziamento degli atenei e diventati ormai una vera e propria forma di tassazione, addirittura in contrasto con lo stesso dettato normativo e con il benestare degli ultimi governi, indipendentemente dal colore politico".