Arera: Malaman nominato nuovo segretario generale (2)

(Adnkronos) – Laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica di Milano, Malaman ha ricoperto negli ultimi anni anche alcuni incarichi internazionali in rappresentanza dell’Autorità: Vice-President del Neon (National Energy Ombudsmen Network) Vice-Chair del Working Group on Customers and Retail Markets del Ceer (Council of European Energy Regulators) e in precedenza chairman del Working Group Consumer Issues di Medreg (Association of Mediterranean Regulators for Electricity and Gas).

Nella medesima riunione il Collegio ha ringraziato il Consigliere Battisti, Segretario Generale uscente, per l'importante contributo dato all'Autorità durante i due anni di svolgimento del proprio incarico.