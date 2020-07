Aspi: Conte, 'o in extremis proposta cui non si può dire no oppure revoca'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Su Aspi "ieri c'è stato un incontro al Mit, in cui tecnici del governo hanno confermato le ragioni per cui le proposte di transazione" avanzate dalla società "non sono accettabili. Ieri abbiamo dunque confermato che, o arriva una proposta in extremis a cui non si può dire di no -no per la parte pubblica, perché noi difendiamo l'interesse pubblico in gioco- oppure si procederà alla revoca.

Non possiamo più regalare soldi a nessuno, tantomeno a privati". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Venezia.