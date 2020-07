Dl semplificazioni: Conte, 'sta andando in GU, Italia ha bisogno di correre'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Per noi la legalità è fondamentale, anche adesso che stiamo mandando in Gazzetta Ufficiale il dl semplificazioni" perché "l'Italia ha bisogno di correre. Dobbiamo avere il coraggio di dirci che siamo in grave recessione e dobbiamo correre, per farlo dobbiamo accelerare le procedure e nel contempo rafforzare i presidi di legalità".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla prova generale di sollevamento delle paratoie del Mose, il sistema per difendere Venezia dall'acqua alta.