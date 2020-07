Governo: M5S spiazzato, sospetti, dietrologie e dubbi su incontro Di Maio-Draghi/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Il sospetto, in una parte del Movimento, è che Di Maio muova in questa direzione. O in qualcosa che gli somigli, "lui premier e Draghi ministro dell'Economia, così da spostarsi dal Mef al Quirinale quando si deciderà il prossimo Capo dello Stato", una delle tante letture che circolano in casa 5 Stelle.

Dove l'incontro con l'ex presidente della Bce viene visto di cattivo occhio soprattutto dai cosiddetti 'governisti', quelli che stimano Conte e vorrebbero che restasse al suo posto fino a fine legislatura. Tra loro prende spazio in queste ore la convinzione (errata) che sia stato lo stesso Di Maio a fare uscire la notizia dell'incontro, per minare la stabilità di Conte.

Chi invece nel Movimento rema contro il presidente del Consiglio confida nell'arrivo di un autunno che si preannuncia caldissimo, quando la popolarità del premier potrebbe scemare in modo inversamente proporzionale alle difficoltà di un Paese in affanno.

"E lì che Conte, smarrito il consenso popolare, potrebbe perdere la guida dell'esecutivo", la speranza di chi vorrebbe affondarlo.

"L'unico modo per puntellare il governo Conte – confida un ministro all'Adnkronos blindandosi dietro l'anonimato – è fare un rimpasto subito, prima delle regionali. Altrimenti sarà durissima tirare a campare. Ed è un'ipotesi, quello del cambio di alcune pedine, che si sta facendo largo anche nel governo. Si potrebbe addirittura arrivare a un più che probabile ingresso di Zingaretti in un ministero di peso, ingresso che aprirebbe una partita ben più ampia: quella per la successione alla segreteria del Pd, ma quella, appunto, è un'altra storia".

(di Ileana Sciarra)