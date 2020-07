Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Siccome Salvini non ha proposte da fare per il paese, ogni giorno se ne deve inventare una per fare notizia. Però ci sono delle cose che come dire: il bel tacere non fu mai scritto. Faceva più bella figura a stare zitto".

Così a Sky Tg24 il leader Cgil Maurizio Landini sulle parole del leader della Lega Matteo Salvini relativamente al segretario Pci Enrico Berlinguer e alla sede di via delle Botteghe Oscure.