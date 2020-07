Mose: Conte, 'acqua alta distrugge tessuto economico e deturpa meraviglia storica'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "L'acqua alta mette ad alto rischio" Venezia "e il tessuto economico, rischia di deturpare un meraviglioso patrimonio artistico. Come governo ci impegnamo", avendo "consapevolezza degli interessi in gioco". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla prova generale di sollevamento delle paratoie del Mose, il sistema per difendere Venezia dall'acqua alta.