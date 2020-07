Mose: Conte, 'dossier Venezia non trova governo distratto'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "L'impegno del governo su Venezia è massimo. Siamo arrivati a oltre 100 milioni per l'ultima acqua calda. Abbiamo lavorato per creare le premesse per fare arrivare finanziamenti Ue cospicui, stiamo lavorando al protocollo per il fango, dunque il dossier Venezia non si può dire che trovi il governo distratto".

Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a Venezia.