Mose: Conte, 'opera completa nel 2021 ma siamo in anticipo sui tempi'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Il completamento del Mose è previsto per il 2021, ma "abbiamo anticipato i tempi: se il funzionamento risponderà alle aspettative, nel prossimo autunno avremo quello che abbiamo promesso anche in anticipo rispetto al 2021". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla prova generale di sollevamento delle paratoie del Mose, il sistema per difendere Venezia dall'acqua alta.