Mose: Conte, 'siamo qui per un test, non e' passerella'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Quella del Mose "non è una cerimonia di inaugurazione, siamo qui per un test, non per una passerella, perché il governo vuole toccare con mano, verificare l'andamento dei lavori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla prova generale di sollevamento della paratoie del Mose, il sistema per difendere Venezia dall'acqua alta.

Quella del Mose "è una poderosa opera che attende da anni il completamento, una barriera che è nata tra tante polemiche per un obiettivo concreto: salvaguardare Venezia dall'acqua alta. Per questo quando siam venuti qui" per l'emergenza, "per verificare i danni, quando qui abbiamo visto devastazione e angoscia, abbiamo toccato con mano la sofferenza della città e ci siamo fatti una promessa: il Mose va completato". ORa "siamo qui augurandoci possa funzionare".