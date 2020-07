Mose: Conte, 'tutti dobbiamo augurarci che funzioni, anche chi protesta'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "E' giusto avere dubbi, è giusta la dialettica, ma dico anche a chi sta protestando, a chi ha grandi perplessità, ai cittadini e intellettuali: concentriamoci sull'obiettivo di completare il Mose, auguriamoci tutti che funzioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla prova generale di sollevamento delle paratoie del Mose, il sistema per difendere Venezia dall'acqua alta.

"Capisco perfettamente le proteste, le preoccupazioni per la salvaguardia dell'ambiente – ha ribadito poi il presidente del Consiglio nel corso di un successivo punto stampa – ma ora siamo all'ultimo miglio, sarebbe assurdo non lavorare tutti" nella stessa direzione "e auspicare che funzioni. Il nostro obiettivo è preservare, difendere Venezia, come dicono qui, dall'acqua granda".