Coronavirus: Labriola (Fi), 'Conte in Aula su stato emergenza, è democrazia'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “La proroga dello stato di emergenza è un sopruso inaccettabile e non motivato. Se Conte è al corrente di qualcosa di terribile che sta per accadere venga in Parlamento a riferire, altrimenti si tratterebbe solo di un azzardo antidemocratico".

Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

"Certo ci sono delle falle nel sistema messo a punto dal governo, come il fallimento della app immuni, i controlli e le chiusure postume dei voli, così come il non affrontare il problema degli sbarchi, ma fasciarsi la testa prima di rompersela è troppo – prosegue l'azzurra – Se si fosse previsto il questionario proposto da Forza Italia già prima del lockdown, probabilmente si sarebbero già permesso di rintracciare tutti gli infetti arrivati dall’estero.

Il governo ha bloccato gli arrivi da 13 Paesi, ma accoglie a braccia aperte i migranti mettendo a serio rischio i soccorritori e i territori dove sono concentrati gli hot spot. Aspettiamo Conte in Parlamento urgentemente perché con la democrazia e con la libertà non si scherza”.