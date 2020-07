Aspi: Ronzulli (Fi), 'stop giochetti, governo sempre due piedi in una scarpa'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Governo e maggioranza siano seri, basta con i giochetti. Se il teatrino attorno ad Atlantia è finalizzato esclusivamente alla nazionalizzazione della rete autostradale Conte lo dica chiaramente e si assuma la responsabilità di sostenere questo assurdo progetto voluto dai grillini che aprirebbe un nuovo scontro nella maggioranza.

Il governo però deve decidere e comunicare subito che scelta intende prendere. Non si può stare sempre con due piedi in una scarpa". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

"E' ignobile giocare con la ‘pancia’ dei cittadini quando si parla di fatti ben noti come le concessioni autostradali ai Benetton e contestualmente prorogargli in sordina la gestione dell’aeroporto di Fiumicino – prosegue l'azzurra – Se Atlantia è considerata affidabile e seria può gestire le infrastrutture italiane, se invece è ritenuta inadatta non gli si sarebbero dovute prorogare neanche le concessioni dello scalo aeroportuale romano”.