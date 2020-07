Aspi: Toti, '2 anni di liti per nulla, da governo nessuna risposta'**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Due anni di liti su autostrade non hanno portato nulla: né giustizia per le vittime, né più sicurezza per chi viaggia, tantomeno nuove infrastrutture. La soluzione non può essere usare i soldi dei contribuenti e dei correntisti postali per comprare autostrade.

Servono invece nuove regole per chi le gestisce, più investimenti, più opere, soprattutto per la Liguria che ha pagato e sta pagando il prezzo più alto". Lo scrive su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"E in questi giorni oltre il danno la beffa: un piano folle che sta bloccando l’intero territorio e invece di dare più sicurezza toglie ogni certezza a chi deve spostarsi. Persino alle ambulanze. I cantieri dovevano finire il 10 luglio, oggi è il 12 e la nostra regione è ancora paralizzata.

Dopo settimane di appelli abbiamo ottenuto solo bugie e nessuna risposta serie dal Governo. Firma anche tu per una Liguria più sicura e libera di spostarsi!”, conclude.