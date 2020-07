Coronavirus: Caon (Fi), 'con proroga emergenza desertificazione economica' (2)

(Adnkronos) – Per Caon, "va fatto un piano industriale di rilancio, capace anche di riconvertire le aziende in crisi che non prendano certamente a modello le riconversioni fatta in Germania con il bacino della Ruhr – trasformato in parco archeologico – come un comico aveva proposto qualche tempo fa per Ilva di Taranto.

Forse ci siamo dimenticati che l’Italia è il paese delle opportunità perse, infatti nel 1985 non abbiamo lasciato aprire Disneyland, perdendo 36mila posti di lavoro e alla fine la scelta ricadde sulla Francia, governata dall'allora leader socialista Francois Mitterand, che vide nella nascita di una Disneyland in Europa una ghiotta opportunità, che avrebbe assicurato la creazione di numerosi posti di lavoro e contribuito in misura decisiva a fare del turismo uno dei settori portanti dell’economia della Francia”.

“E così è stato. Possiamo ricostruire il tessuto economico nel bel mezzo della pandemia mondiale. Dobbiamo solo iniziare la più grande opera di restauro mai realizzata a livello nazionale. Dobbiamo incentivare le imprese dello stesso settore ad unirsi per competere sui mercati internazionale ed evitare quindi l’ondata di fallimenti. Altro che politica industriale basata sugli incentivi per bici e monopattini elettrici. O abbiamo intenzione di continuare a svendere il nostro Paese?”, conclude l'esponente di Fi.