Coronavirus: Caon (Fi), 'con proroga emergenza desertificazione economica'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il rischio vero della proroga dell’emergenza Coronavirus è la desertificazione del tessuto economico dell’Italia con un effetto domino dirompente. Non tutte le imprese saranno i grado di recuperare il fatturato perduto: nessuno pranzerà al ristorante due volte in un giorno per recuperare i pranzi fuori che non sono stati consumati.

Le misure di contenimento messe in atto dal Governo per rallentare la diffusione del virus, hanno avuto conseguenze impressionanti per le imprese italiane. Oltre il 65% delle attività di ristorazione rischiano di chiudere, imprese di trasporto e la mobilità ridotti al minimo e ciò ha generato un crollo della domanda globale di energia con i prezzi del petrolio che sono scesi a livelli storicamente bassi. Una situazione che sta producendo diseguaglianze sempre più gravi che saranno tra le cause della recessione dei prossimi anni”.

Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

“Mantenere il tessuto produttivo in vita – prosegue – vuol dire mantenere l’occupazione, e quindi indirettamente il reddito. Ecco perché il sostegno alle imprese è prioritario come lo è quello della domanda dei consumatori. Bisogna indurre le aziende a produrre di più, costruire nuovi impianti produttivi ed assumere nuovo personale. Vanno inoltre sospesi sine die gli adempimenti fiscali sempre per non sottrarre risorse ad imprese e aiutarle a non soffocare prima che si diffonda ulteriormente la desertificazione economica".