Governo: Fratoianni (Si), 'governissimo con Berlusconi non può esistere'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Continuo a leggere esternazioni lusinghiere e di apertura nei confronti di Berlusconi e di Forza Italia, anche da parte di esponenti del mio gruppo parlamentare. Sono abbastanza stupito". Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Se si pensa di superare le naturali difficoltà politiche che nella maggioranza si presentano, allargando il campo alla destra, – prosegue l'esponente di Leu – temo non si sia compreso nulla della fase che stiamo attraversando e che richiede chiarezza, visione e coraggio. Per quanto mi riguarda – conclude Fratoianni – un governo con Berlusconi non può esistere".