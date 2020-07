Migranti: Labriola (fi), 'con sbarchi governo mette fiamma accanto a miccia'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il governo sta gestendo gli sbarchi mettendo una fiamma accanto a una miccia, quando c’è il rischio serio di una nuova esplosione dell’emergenza sanitaria. Diciamo da tempo che con il caldo sarebbero ripresi gli sbarchi, ma il governo oltre a non ascoltarci è stato totalmente assente nella gestione dell’immigrazione, tanto che Lampedusa è al collasso e il ministro Lamorgese sta trasferendo i migranti a Taranto.

Siamo all’assurdo e Taranto viene nuovamente penalizzata da una politica incapace di trovare soluzioni, mentre in Europa tutto tace”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

“Questo esecutivo – aggiunge – prima va a casa e meglio è perché in due anni Conte ha già fatto troppi guai e altri c’è ne sono all’orizzonte, soprattutto per quanto riguarda il mezzogiorno. Adesso basta infierire sul Sud, perché Conte non fa sbarcare i migranti in altri porti italiani, possibilmente del Nord? Semplice, perché nell’arco di pochi secondi ci sarebbe una rivoluzione.

Basta però disparità di trattamento: Taranto, Lampedusa e le altre città interessate dagli sbarchi dicono basta a questa politica miope e irresponsabile”.