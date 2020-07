Pensioni: Salvini, 'Pd che rivuole legge Fornero insulto a Italia'**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il Pd che ha nostalgia della Fornero è un insulto a milioni di italiani e farebbe inorridire Enrico Berlinguer: il viceministro dell’Economia Antonio Misiani annuncia che 'Quota 100' non verrà rinnovata, guarda caso come chiesto dall’Europa. Quando la Lega tornerà al governo non solo confermerà 'Quota 100' ma farà anche 'Quota 41'”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

"Ricordo una dichiarazione di Berlinguer: 'I pensionati sanno che la nostra avanzata può garantire la soddisfazione della loro aspirazione che non è quella di ricevere elemosine, ma aver diritto a una vecchiaia serena'. Eppure, ora a difendere il diritto alla pensione c’è la Lega e non la sinistra. Impediremo a questo governo di tornare a una legge ingiusta e infame. L’Italia e gli italiani meritano rispetto”, conclude polemico Salvini.