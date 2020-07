Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda il bilancio pluriennale sono preoccupato: non vorrei che ci fossero tagli all'agricoltura, che è un comparto fondamentale dell'economia reale. Ridurre il bilancio per colpire l'economia reale sarebbe un errore gravissimo. Noi continueremo ad essere vigili e a tutelare questo settore".

Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ospite a Punto Europa su Rai2.