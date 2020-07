Aspi: Gelmini, 'rinegoziare in modo duro concessione'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “La posizione di Forza Italia su Autostrade non è ideologica. Noi pensiamo che chi sbaglia deve pagare – e su questo deciderà la magistratura -, ma la strada non può essere quella della revoca della concessione. Procedere in questo modo sarebbe solo fare l’interesse dei Benetton, vorrebbe dire esporre lo Stato a risarcimenti miliardari nei confronti di Aspi”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'InVivaVoce', su Radio Uno.

“Il governo è in estremo ritardo nel rinegoziare la concessione: questa è la strada da percorrere. Rinegoziare, in modo duro e forte, tutelando l’interesse pubblico. Un esecutivo serio lo avrebbe già fatto. La strada non è, invece, quella di far pagare ai cittadini italiani miliardi di euro di risarcimento”.