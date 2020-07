Aspi: Lezzi, 'come si fa a parlare di offerta vantaggiosa?'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "E' cristallina la posizione del Presidente Conte che in un'intervista al Fatto Quotidiano mette in chiaro la proposta avanzata dai Benetton. E' irricevibile ma, al contempo, c'è da chiedersi come, alcune forze politiche, possano parlare di offerta vantaggiosa.

Vantaggiosa per chi? Solo per i Benetton". Lo scrive la senatrice M5S Barbara Lezzi in un post su Fb.

"Noi saremo accanto al Presidente per fargli portare a termine questa battaglia di civilta' per il Paese e di rispetto per le 43 vittime della strage di Genova", conclude Lezzi.