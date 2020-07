Egitto: M5S, 'su Zaky decisione inaccettabile'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Dopo l'incontro non positivo del primo luglio – dove la Procura del Cairo non si è mostrata collaborativa sul caso Regeni decidendo di non rispondere alle domande contenute nella rogatoria della procura di Roma – oggi registriamo un’altra decisione inaccettabile".

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri, dopo la decisione del tribunale di rinnovare la detenzione per Patrick George Zaky.

"Lascia interdetti, infatti, la decisione delle autorità egiziane di prolungare di altri 45 giorni la detenzione di Patrick George Zaky, lo studente dell'Università di Bologna detenuto da febbraio scorso con l'accusa di propaganda sovversiva. Ancora una volta siamo costretti ad evidenziare come il regime di Al Sisi dimostri poca chiarezza in tema di rispetto dei diritti umani.

All’Egitto chiediamo un repentino cambio di rotta”, concludono.