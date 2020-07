Fase 3: in pista da ballo senza distanziamento, chiusa nota discoteca del catanese

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) – Tutti in pista da ballo senza rispettare alcun distanziamento sociale. Ecco perché è scattata la chiusura per cinque giorni di una nota discoteca del catanese, il "Banacher" di Aci Castello. L'intervento dei carabinieri della stazione del paese con i colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Acireale e del personale dell'Asp è scattato nell'ambito dell'intensificazione dei servizi anti Covid.

I militari, intervenuti inizialmente all'esterno del locale anche a seguito di richiesta dei gestori in difficoltà per contenere numerosi giovani che volevano entrare, hanno accertato che nella pista da ballo non era garantito il distanziamento tra le persone presenti. Quasi nessuno indossava la mascherina peraltro. Al gestore della discoteca è stata elevata la sanzione di 400 euro e il locale è stato chiuso per cinque giorni.